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Akşener iktidarın ekmeğine yağ süren dili açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP’de parti içinde olmayıp da kendini parti sözcüsü gibi gören bazı isimlerin adaylık tartışmaları için özensiz bir dil kullandığını dile getirdi. Akşener, bu dilin iktidarın ekmeğine yağ sürdüğünü belirtti.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 08:45
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İYİ Parti lideri Meral Akşener iktidarın ekmeğine yağ süren dili açıkladı

Akşener iktidarın ekmeğine yağ süren dili açıkladı
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Cumhuriyet gazetesinden Gamze Kolcu ve Sertaç Eş'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalara yönelik, "Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP’nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. O dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var." diyen İYİ Parti lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela aynı isimler, hemen her yayında ya da yazılarında, uzun bir süre, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve arkadaşlarının özeleştiri vermesi gerektiğini ifade ettiler. Oysa, her iki genel başkanı da o masaya Sayın Kılıçdaroğlu davet etti. Bunu görmezden geldiler. Bu tavır, hem sayın genel başkanlara, hem de masaya davet eden Sayın Kılıçdaroğlu’na karşı yapılmış bir saygısızlık. Bu dil zamanla öylesine cüretlendi ki, masaya parmak sallar hale geldi. Hatta işi, demokratik bir işleyiş ve istişare üzerine bina edilen masaya, noter görevi yüklemeye kadar götürdüler. Kendilerini muhalif olarak tarif ediyorlar ama açıkçası, o dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum."

Meral Akşener, "Altılı masada krizi mi var?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Masada bir sorun yok. Gördüğüm şey şu; farklılıklarımıza saygı duyduğumuz, müştereklerimizin öne çıktığı, gerçekten Türkiye için olumlu adımların atıldığı bir yer burası. Anlayamadığım konu ise; biz güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde konuşurken, konuşmamız gerekirken, bu adaylık mevzusuna nereden geldik? Biz getirmedik. O masada Türkiye’nin geleceğine dair çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama hep adaylık kısmı üzerinden tartıştırılıyor."

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Haluk Kul
2.10.2022 09:48
CHP'li bazı şahıslar CHP'nin iktidar olmasını istemiyor Kılıçdaroğlu yanlız kalıyor  
 
Mehmet
2.10.2022 09:31
Meral hanım bir CHP li olarak size hak veriyorum bizimkiler hep böyle maalesef, 95 seçimlerinde de böyle yaparak İBB yi kaybettik sonrası malum. Bir kaç kelam İYİ partii vekillerinize de edin lütfen  
 
Bozkurt
2.10.2022 09:23
Sadece o mu? kendilerini 80 öncesinin temsilcileri sayıp da hesaplaşma zemini arayan çakma sosyal demokratlara ne demeli? Onlar, AKP tabanını beslemiyorlar mı?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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