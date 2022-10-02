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İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran: Antalya kararını vermiş

Eski Sanayi Sitesi’nde esnafı ziyaret eden İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, sohbet ettikleri ve dertlerini dinledikleri herkesin AKP İktidarından dert yandığını belirterek, “Açıkça söylemek gerekirse Antalya kararını vermiş. Hem Antalya’da hem de ülkemizde İYİ Parti İktidarı’na çok az kaldı” dedi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 19:00
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İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran: Antalya kararını vermiş

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran: Antalya kararını vermiş
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KUBİLAY ELDEMİRCİ – ANTALYA / YENİÇAĞ

İlçe gezilerine ve esnaf ziyaretlerine devam eden İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, bu kez Eski Sanayi Sitesi’ndeydi. Muratpaşa İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği esnaf ziyareti programına İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kurucular Kurulu Üyeleri Mesut Yılmaz, Musa Ertugan, Neşe Toker ve Başak Karataş, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Çetin, Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Aykut Kaya, il teşkilatı, il ve ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, meclis üyeleri, Güneşin Kadınları Kooperatifi ve partililer katıldı.

İKTİDARA GELİYORUZ

İl Başkanı Mehmet Başaran daha önce yaptıkları esnaf ziyaretlerinde olduğu gibi Eski Sanayi Sitesi esnafının da kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Sohbet ettikleri ve dertlerini dinledikleri esnafın tamamına yakınının AKP İktidarından dert yandığını hatırlatan Başaran, “İnsanlarımız artık ülkemizin iyi yönetilemediğini net bir şekilde görmeye başladı. İşyerlerini ziyaret ettiğimiz esnaflarımız, artık iktidarın değişmesi gerektiğini üzerine basarak vurguladı ve İYİ Parti’ye destek vereceğini ifade etti. Açıkça söylemek gerekirse Antalya kararını vermiş. Hem Antalya’da hem de ülkemizde İYİ Parti İktidarı’na çok az kaldı” diye konuştu.

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