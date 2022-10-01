Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener çıkışı: Aramızı bozmak istiyorlar

Halk TV yazarı Fikret Bila, “Kılıçdaroğlu: Akşener’le aramızda bir kriz yok” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bila yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Yazıda, Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tartışma yaşandığı iddiaları üzerine CHP Genel Başkanı’nın sözleri aktarıldı.

“SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLUNCA 6’LI MASA OLARAK TOPLANACAĞIZ VE ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ”

Bila, “Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı” iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu şu sözleri söyledi:

“Bu konu açılmadı. Gayet sıcak, gayet samimi, çok verimli bir görüşme oldu. Bir sorun yok. Yandaş medya bir kriz varmış gibi yansıtıyor ama bir kriz yok. Biz ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meral Hanım, soru sorulunca daha önce mutabakata vardığımız ilkeleri söyledi. Tabii bunu gazeteciler kriz diye yansıtıyor. Gazetecilere bir şey demeye hakkımız yok, kendi anlayışlarına göre yansıtıyorlar. Ancak bizim aramızda en küçük bir sorun yok. Adaylık konusunu da konuşmadık. Bunun acelesi yok. Önce ülke sorunlarını nasıl çözeceğimiz konusunu berraklaştırmamız gerekiyor. Nasıl bir yol haritası izleyeceğiz: Bu konuyu çalışıp netleştirmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi cumhurbaşkanı adayını 6’lı Masa belirleyecek. Henüz seçim takvimi bile belli değil. Seçim takvimi belli olunca 6’lı Masa olarak toplanacağız ve adayımızı belirleyeceğiz”