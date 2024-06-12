İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Saraylar bize göre değil. Bu ucube nizama başkaldırıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

İYİ Parti’nin, Türk milletine yakışmayan bu düzene karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten Dervişoğlu, partisinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini dile getirdi.

"UCUBE NİZAM..."

Dervişoğlu, “Haksızlığa, hukuksuzluğa, vurdumduymazlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, cahalete 21. yüzyılda Türk milletine yakışmayan, onun değerleriyle bağdaşmayan, Bu ucube nizama başkaldırıyorum" dedi.

"BU UCUBE REJİME BAŞKALDIRIYORUM"

Konuşmasında Türkiye'nin mevcut siyasi sistemini eleştiren Dervişoğlu, "Yolsuzluğun, yoksulluğun, kimliksizleştirmenin, hukuksuzlaştırmanın ve köleleştirmenin adeta isim koyulmuş toplamı olan tek adam sistemine, şahsım devletine, bu ucube rejime karşı başkaldırıyorum." sözlerini kullandı.

“YENİ ANAYASA BEDAVA' DİYE VAPURDA TARAK SATAN İŞPORTACILAR GİBİ BAĞIRIP DURUYORLAR”

Dervişoğlu son günlerdeki yeni anasaya iddiaları ve normalleşme görüşmleriyle ilgili şu dikkat çeken sözleri söyledi:

"Haftalardır bu kürsüden, Erdoğan'ın tezgahladığı "Gündem kaçırma oyununu" anlatıyoruz. Bu tezgahın pazarda kaldığı her günse, gerçeklerin konuşulmadığı, asıl sorunların çözülmediği her bir dakika, milletimiz, daha yoksul bir hayata, daha adaletsiz bir sisteme, daha onur zedeleyici olaylara şahit oluyor. Ve bu tezgahın en popüler ürünü de malumunuz normalleşme. Hatta öyle ki 'Normalleşme alana, Yeni Anayasa bedava' diye, vapurda tarak satan işportacılar gibi bağırıp duruyorlar. Gerçeklerin farkındayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Nam-ı diğer, 'Tek adamın borazan müdürlüğü' eliyle, davulla zurnayla ilan edilen şeylerin neye hizmet ettiğini de bilmekteyiz."

"SARAYLAR BİZE GÖRE DEĞİLDİR"

Müsavat Dervişoğlu şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen, milletimize yabancı yırtık deli gömleğini yeniden giymeye ısrarcı çevrelerle birlikte olamayız. Biz millet adına yanlışlığa itiraz edenleriz, bu yoldan dönemeyiz. Herkes iyi bilmelidir; milletin merkezi olarak kurulan bu kutlu çatının sahibi şahıslar değil, doğrudan doğruya millettir. İYİ Parti milletin eseridir ve öyle devam edecektir. Yani demek istiyorum ki; tıpkı dün olduğu gibi, bugün de saraylar bize göre hiç değildir."