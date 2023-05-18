Milletvekilliği biten İYİ Parti’li Erozan fazladan ödenen maaşı ‘hak etmedim’ dedi. Kuruşu kuruşuna iade etti

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

TBMM’de görevi seçim nedeniyle sona eren milletvekillerine Nisan-Haziran dönemi için peşin ödeme yapıldı. Birçok vekil maaşını iade etmedi. Maaşların kalan kısmının iadesi için TBMM yönetiminin herhangi bir işlem başlatmadığı öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Erozan, milletvekilliğinin sona ereceği kesinleşir kesinleşmez TBMM yönetimini arayarak peşin aldığı maaştan ne kadar iade etmesi gerektiğini sordu. TBMM yönetimi, bu konuda yazılı başvuru istedi. Yazılı başvuru üzerine TBMM yönetimi Erozan’a 150 bin 470 lira 80 kuruşun iade edilmesinin uygun olacağını bildirdi. Erozan da hak etmediğini düşündüğü bu parayı kuruşu kuruşuna Meclis’e iade etti.

Aynı zamanda eski büyükelçi olan Erozan, TBMM yönetiminden milletvekilliğinin sona erdiğine ilişkin bir yazı geldiğini, ancak bu yazıda maaşın iade edilmesi gerektiğine ilişkin hiçbir ifade olmadığını da söyledi. Maaş iadesini tamamen kendi vicdani ve etik anlayışı doğrultusunda yapabildiğini belirten Erozan, “Milletvekilliği sona erenlere gönderilen yazıda kimlik kartları, araçların durumu ve sağlık harcamalarının bundan sonra nasıl yönetileceği gibi konular var, ancak maaşın iadesiyle ilgili hiçbir uyarı yok. Çok ilginç” dedi.

Erozan ayrıca sosyal medya hesabından konuyla ilgili bu açıklamayı yaptı;

“27. Dönem Milletvekilliğimi huzur ve gurur içinde tamamladım. Geriye baktığımda İstanbul-Ankara-Bursa-Yalova güzergahında “Maviş”le direksiyon salladığım 250.000 kilometre, koltuk değil eskittiğim pençeli ayakkabılar ve hakkını verdiğine inandığım bir görev görüyorum.

Unutmadan ekleyeyim. 15 Nisan tarihinde mutad üzere üç aylık olarak aldığım maaşımın hakkım olmayan iki aylık bölümünü de devlete iade ettim. Unutup gereğini bu yönde yapamamış olanlar da varsa onlara da hatırlatmış olayım. Siyaset güzergâhımın sonunda da değilim.”