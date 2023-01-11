﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz 6 Ekim genelgesi ile muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde operasyon yapma yetkisinin ellerinden alınması kararına ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi:

6 BÜYÜK HASTANE VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

6 Ekim genelgesi ile muayenehane hekimleri özel hastanelerde operasyon yapma yetkisi ellerinden alınmış olup, ellerinde bakanlığın çalışma ruhsatı varken, tıp diplomaları varken uzmanlık ihtisasları varken bu genelge ile artık 6 Ocak itibarı ile işsiz birer hekime dönüşeceklerdi.

7 bin muayene hekimlerinin kazançlarına 6 büyük hastane ve vakıf üniversiteleri adına resmen el koyan sayın bakan sadece bunla yetinmeyip butik hastane diye adlandırılan grup olmayan küçükler için ise puanlama sistemi getirmiş olup kendisinin belirlediği 85 puanı geçemeyenler sağlık turizmi yapamayacaklardır kararını vermiştir.

HEKİMLER İŞSİZ HASTALAR RANDEVU BULAMIYOR

6 Ekim genelgesini kısmen yumuşatan sayın bakan durumun anayasaya aykırı bir tutum olmasından değil de sanki gelen tepkiler üzerine bir nebze geri adım atmış gibi duruyor. Bugün artık muayenehane hekimleri kısmen işsizler. Yeni muayene açacaklar ise Allah'a emanet.

Tarihi Haseki Hastanesi'ni yıkıp yakındaki vakıf hastaneleri para kazansın diye 3 yıldır hastaneyi ne hikmetse bir türlü yapmayan sayın bakan vatandaşların bir türlü hastane portallarından randevu alamamasını ne denli önemsediği açıkça ortadadır.

"ÜMİDİM DANIŞTAY'IN DUR DEMESİ"

Devlet ihale sisteminde oluşmuş çeteleşmeyi adeta işletmeci tacir bir bakan olarak sağlık sektöründe şiar edinmiş bir bakanla karşı karşıyayız.

Ve sağlık işinden para kazanılacaksa sadece benim belirlediğim gruplar kazanabilir diyen sayın bakan

Binlerce hekimi 12 Ocak'ta Danıştay'ın bakanlık genelgesini onaylama kararı ile ellerini ovuşturarak mağdur etmeye hazırlanmaktadır.

Ümidim Danıştay'ın bu anayasa ya aykırı duruma dur demesi...

FAHRETTİN KOCA'NIN YANITLAMASI İSTEMİYLE SORU ÖNERGESİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. TBMM İç tüzüğünün 96.maddesi gereğince Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bu bilgiler çerçevesinde;

6 Ekim genelgesi ile binlerce muayenehane hekimi adeta işsiz bırakılmak istenmiştir. İstanbul'un kalbinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesi yıkılmış yıllardır da yapılmamaktadır. Vatandaşlar aksayan randevu sistemi ile hastanelerden hizmet alamamaktadır.

Ümit BEYAZ

İstanbul Milletvekili

1- Muayehane hekimleri hastanelerde cerrahi operasyon yapamamalarından kaynaklı olarak devletimizin ne gibi bir çıkarı olacaktır?

2- Muayenehanelerden hizmet alan vatandaşların özel hastanenize ve hastanelere yönelmesini mi planlamaktasınız?

3- Yıkılmış olan İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesini neden yapmıyorsunuz?

4- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesi yakınındaki vakıf hastanelerinin biraz daha mı para kazanmasını bekliyorsunuz?"