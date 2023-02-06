﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından bölgede olağanüstü hal yaşanırken İYİ Parti’de de bölgeye yönelik görevlendirme yapıldı.
İYİ Parti milletvekilleri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da destek ve incelemelerde bulunmak üzere görevlendirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talimatlarıyla, Başkanlık Divanımız, Milletvekillerimiz ve Genel İdare Kurulu Üyelerimizden oluşan heyetimiz deprem bölgelerinde görevlendirilmiştir. Dualarımız, göçük altında kalan vatandaşlarımız ve kurtarma ekiplerimizle..."
İşte İYİ Parti’deki görevlendirme dağılımı:
GAZİANTEP - KAHRAMANMARAŞ - KİLİS
UĞUR POYRAZ
FATİH DEMİRKOL
UĞURHAN TİRYAKİ
MALATYA - ADIYAMAN
ÜMİT DİKBAYIR
ÜMİT BEYAZ
EMİNE KÜÇÜKALİ
OSMANİYE - ADANA- HATAY
METANET ÇULHAOĞLU
İSMAİL KONCUK
METİN ERGUN
HAKAN SIDALI
DİYARBAKIR
SALİM ENSARIOĞLU
BEDRİ YAŞAR
BEHİÇ ÇELİK
ŞANLIURFA
AHMET EŞREF FAKIBABA
AYHAN EREL
FAHRETTİN YOKUŞ
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