﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından bölgede olağanüstü hal yaşanırken İYİ Parti’de de bölgeye yönelik görevlendirme yapıldı.

İYİ Parti milletvekilleri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da destek ve incelemelerde bulunmak üzere görevlendirildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talimatlarıyla, Başkanlık Divanımız, Milletvekillerimiz ve Genel İdare Kurulu Üyelerimizden oluşan heyetimiz deprem bölgelerinde görevlendirilmiştir. Dualarımız, göçük altında kalan vatandaşlarımız ve kurtarma ekiplerimizle..."

İşte İYİ Parti’deki görevlendirme dağılımı:

GAZİANTEP - KAHRAMANMARAŞ - KİLİS

UĞUR POYRAZ

FATİH DEMİRKOL

UĞURHAN TİRYAKİ

MALATYA - ADIYAMAN

ÜMİT DİKBAYIR

ÜMİT BEYAZ

EMİNE KÜÇÜKALİ

OSMANİYE - ADANA- HATAY

METANET ÇULHAOĞLU

İSMAİL KONCUK

METİN ERGUN

HAKAN SIDALI

DİYARBAKIR

SALİM ENSARIOĞLU

BEDRİ YAŞAR

BEHİÇ ÇELİK

ŞANLIURFA

AHMET EŞREF FAKIBABA

AYHAN EREL

FAHRETTİN YOKUŞ