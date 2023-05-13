İYİ Parti önerdi MHP reddetti: MHP'den Sinan Ateş ismine ret

İYİ Parti'nin Sinan Ateş’in isminin cadde, park ya da bir sosyal tesise verilmesi hakkında verdiği önerge MHP'li belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından reddedildi.

İYİ Parti önerdi MHP reddetti: MHP'den Sinan Ateş ismine ret

İYİ Parti, Yenişehir Belediye Meclisi toplantısında, Doç. Dr. Sinan Ateş’in hatırasını yaşatmak amacıyla adının bir cadde, park ya da bir sosyal tesise verilmesi için önerge hazırladı.

Belediye Meclisi toplantısında önergenin değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevkini istedi.

İYİ Partinin önergesinin işleme konulması MHP’li Belediye Başkanı Davut Aydın ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından reddedildi.

"VİCDANLARI YARALADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kararı değerlendiren İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel şunları söyledi:

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı olarak mayıs ayında Yenişehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Meclis Grubu olarak merhum Şehit Sinan Ateş'in isminin ve aziz hatırasının ilçemizde yaşatılmasıyla ilgili verdiğimiz önerge maalesef kabul görmedi.

Bizler halbuki şehidimizin, Sinan Ateş’in isminin Yenişehir'de bir büyük caddede, sosyal tesis ya da parka ismini vererek aziz hatırasını yaşatmak arzusu içerisindeydik.

Ama maalesef Yenişehir Belediyesi dedi ki ‘Biz size daha sonraki günlerde cevap vereceğiz’ diyerek maalesef bu önergemizi kabul etmedi. Bizler bunun vicdanları ciddi anlamda yaraladığını düşünüyoruz.

Hem Yenişehir’deki Türk milliyetçilerini hem de tüm Türkiye'deki Türk gençleri için ciddi bir vefasızlık olduğunu düşünüyoruz.

sinan-ates-ret.jpeg

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu büyük Ankara mitinginde konuştu. Bütün Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayacağız!
Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in kabrini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Bursa'da yeni vaatlerini açıkladı
Öne Çıkanlar
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Son Haberler
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar Magazin
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar
Leeds United ile Newcastle yenişemedi Spor
Leeds United ile Newcastle yenişemedi
Kiraladığı evde tadilat yaparken el bombaları buldu Yaşam
Kiraladığı evde tadilat yaparken el bombaları buldu
DSÖ açıkladı. Maymun çiçeği tehlikesi bitti Sağlık
DSÖ açıkladı. Maymun çiçeği tehlikesi bitti
Yazlık dizi 'Dönence'nin çekimleri başladı. İşte setten ilk kareler Magazin
Yazlık dizi 'Dönence'nin çekimleri başladı. İşte setten ilk kareler
Fenerbahçe derbide avantajı kaptı Spor
Fenerbahçe derbide avantajı kaptı