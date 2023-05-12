Kılıçdaroğlu büyük Ankara mitinginde konuştu. Bütün Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayacağız!

14 Mayıs seçimlerine saatler kala Millet İttifakı final mitinginin adresi Ankara’da Tandoğan Meydanı oldu.

Mitingde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen “Büyük Millet Buluşması" mitinginde konuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu meydanda toplanan halka seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hazır mıyız? Değişime hazır mısınız? Bu ülkeye demokrasi getirmeye hazır mısınız? Söz veriyorum ben de hazırım. Bu ülkenin insanı için çalışacağım. Demokrasiyi getireceğiz. Ülkemizi tüm dünyaya demokrasiyi demokratik yollarla getiren ülke olarak tanıtacağız. Bu ülkenin gençleri ve kadınları otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirecekler.

Bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Bahar havası içinde sandığa gidin. Şenlik havası olsun Türkiye'de. Gülere gittik, oyumuzu kullandık ve Türkiye'ye demokrasiyi getirdik diyeceksiniz. Söz mü? Sİnan Ateş'in katillerini bulup kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim. Benim saraylarda oturma alışkanlığım yok. Size söz veriyorum. Şarkılar türkülerle beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz.

Türkiye'yi 5'li çetelerden kurtaracağım. Benim Cumhurbaşkanı olmamam için her iftirayı attılar. Onlar saraya güveniyor Bay Kemal halka güveniyor. Bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim. Bu ülkenin sorunlarına talibim ben."

Ayrıntılar geliyor…