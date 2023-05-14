Sinan Ateş’in ablasının paylaşımı: İnşallah bu akşam acımız bir nebze de olsa hafifleyecek

Editör: Özlem Kıral

Ankara’da silahlı saldırı ile öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, sosyal medya hesabından dikkat çeken iki paylaşım yaptı.

Selma Ateş Kazanç, annesinin oy kullandığı fotoğrafı “Anneciğim inşallah en güzel anneler günü hediyeni Türk milleti bugün sana hediye edecektir. Az kaldı İnşallah, bir nebze de olsa acılarımız azalacak.” notuyla paylaştı.

Babasının oy kullandığı fotoğrafı paylaşan Ateş Kazanç, şu notu düştü:

Şehit Kardeşim Sinan Ateş'in babası, hepimizin babası Gazi Musa Ateş Babamız oyunu kullandı.

İnanıyorum ki bu akşam üzüntüsü biraz hafifleyecek.

Beş aydır döktüğü gözyaşı, bu akşam son bulacak.

Acımız hiç bitmeyecek ama biraz da olsa hafifleyecek...

SİNAN ATEŞ SUİKASTİ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.