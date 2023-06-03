Sinan Ateş cinayetinin savcısına itibar suikastı. Azmettiriciler adları iddianameye girmesin diye sosyal medyada bunu yapıyorlar

azmettiricileri adları iddianameye girmesin diye savcıya sosyal medyada itibar suikastı

Editör: Oğuz Ok



Geçtiğimiz 30 Aralık’ta Ankara’nın göbeğinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in soruşturmasına bakan savcı Durdu Özer, sosyal medya üzerinden yürütülen bir itibar suikastıyla karşı karşıya.



Gazeteci Recep Canpolat, Twitter hesabından yapılan paylaşımda bu duruma dikkat çekti.



Paylaşımında “Savcı Durdu Özer’in, teröristlerle iltisakı olduğu paylaşımlar, cinayetin azmettiricilerin organizesiyle yapılıyor.” diyen Canpolat, devamında şunları söyledi:



“Sizleri tanıyoruz. Kahpe pusuda parmağı olanların, iddianamede yer alacağına inanıyorum. Namuslu insanlara sahip çıkmak, ülkemizin geleceği için çok önemlidir.”