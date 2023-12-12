İYİ Parti Salim Ensarioğlu’nu disipline sevk etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bir bulvara Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said’in isminin verilmesinin yankısı sürerken, İYİ Parti İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu sosyal medya hesabından bu kararı destekleyen, Şeyh Said ve Seyid Rıza'yı öven bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Şeyh Said tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ensarioğlu, "Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum" dedi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Ensarioğlu’nun bu paylaşımı üzerine İYİ Parti Yönetimi harekete geçti. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ensarioğlu’nun disipline sevk edildiğini duyurdu.

Zorlu, Ensarioğlu'nun "İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan açıklamalarının asla kabul etmediklerini" dile getirdi.

Zorlu paylaşımında;

‘’İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır’’ dedi.