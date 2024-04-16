İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz…

Meral Akşener 31 Mart Yerel Seçim sonrası İYİ Parti’de yaşanan büyük oy kaybı üzerine, 27 Nisan 2024’te olağanüstü kongre çağrısı yaptı ve genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

200 kurucu arasında yer alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştükten sonra genel başkan adayı olacağını açıkladı.

Kulislerde, “Akşener’in adayı Dervişoğlu” açıklaması yapıldı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili olan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu sorularımı yanıtladı.

-Soru: Genel Başkan Meral Akşener’in adayı iddialarına ne yanıt vereceksiniz?

Dervişoğlu: Siyasette etik kurallara harfiyen uymaya çalışan bir kimliğim var. Genel Başkanımız Meral Akşener’in İYİ Parti genel başkanlığı sürerken adaylığımı açıklamam doğru olmazdı.

Kendisini ziyaret ettim ve aday olmayacağını bir kez de kendisinden öğrenerek genel başkan adayı olacağımı söyledim.

İYİ Parti’yi kurduğumuz günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip sadece hayır duasını aldım.

-Soru: Birlikte basketbol oynadığımız yıllardan biliyorum ki genç yaşta MHP’de siyaset yapmaya başladım. Kaç yıl oldu?

Dervişoğlu: 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başladı siyasi hayatım.

1987-1989 yılları arasında Bizim Ocak Dergisi ve daha sonra 1988'de de Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği adı altında teşkilatlanan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığını yaptım.

1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden ayrılarak dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından Genel Merkez’de görevlendirildim.

Başbuğ Türkeş tarafından MÇP İzmir İl Teşkilatı'nda görevlendirildim.

2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürürken, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 2011 genel seçimlerinde ise MHP İzmir milletvekili adayı oldum.

2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa Koray Aydın ile aday olduk ancak kazanamadık.

-Soru: Bir kez daha ama bu kez İYİ Parti genel başkanlığında adaylık yarışına gireceksiniz. Koray Aydın ile de görüştüm ve farklı kazanacağını söyledi. Ne dersiniz?

Dervişoğlu: Elbette her siyasetçi, her seçime kazanmak amacıyla girer. Sayın Aydın da bir siyasetçi olarak bu iddiayı ortaya koyar.

Ben de aynı şekilde farklı kazanacağımı söylüyorum.

Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz.

Önemli olan İYİ Partimizi iktidara taşıyacak azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Siyaset sadece genel başkan tarafından yürütülmez.

Siyasi deneyimim ile milletvekillerimizle, partililerimizle İYİ Parti olağanüstü kurultayında genel başkanlık yarışını önde bitireceğime inanıyorum.

Gerek delegelerden gerek teşkilatlarımızdan destek görüyorum.

-Soru: İYİ Parti’nin kuruluş ayarlarına dönmesi ve 31 Mart Yerel Seçim yıkımını atlatması mümkün mü?

Dervişoğlu: Bugün partimiz kritik bir eşiktedir.

Yaşanan yerel seçim sonucu ve olağanüstü genel kurul gelişmelerine kayıtsız kalabilmem mümkün olamazdı.

Siyasi hayatımın ve İYİ Parti’nin bana yüklediği sorumluluktan uzak duramazdım.

Ayrıca milletvekillerimiz, delegelerimiz ve teşkilatlarımızdan da talep geldi genel başkan adaylığım için.

Genel Kurul sürecinin usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini sağlayacak ve çıkacak sonuca da elbette saygı duyacağım.

Beni yıllardır tanırsın Orhan abi; Şunu vurgulamam lazım.

Tek bir partilimin kalbini kıracak olursam genel başkanlık bana nasip olmasın.

Tüm İYİ Partililerimizi seviyor ve onlara büyük değer veriyorum.

Birlikte İYİ Parti için çok çalışacak ve siyasi yelpazede hak ettiği yere yükseleceğine inanıyorum.

Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.

27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Seçimli Olağanüstü Kurultay’ın İYİ Parti’mizi iktidara taşıyacak bir adım olacağı inancı ile Genel Başkanlığa adayım.