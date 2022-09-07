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İYİ Parti Yeşilyurt ilçe teşkilatından gönülleri fetih eden kampanya

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı ve Kadın Politikaları Başkanlığınca organize edilen Sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Çantasız öğrenci kalmasın " kampanyasında dar gelirli ailelerin öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 22:01
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 22:04
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İYİ Parti Yeşilyurt ilçe teşkilatından gönülleri fetih eden bir kampanya. Çantasız öğrenci kalmasın

İYİ Parti Yeşilyurt ilçe teşkilatından gönülleri fetih eden kampanya
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Mustafa Alper / Yeniçağ - Malatya

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı'nın ilgili birimlerince yapılan saha araştırmalarıyla tespit edilen ailelere gerekli yardımlar elden yapıldı.

Kampanya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız "Uzun süredir partimizin saha çalışmalarına hemşehrilerimiz şahitlik ediyor. Bu çalışmalar esnasında öne çıkan başlığın yoksulluk olduğunu görüyoruz. Bu sıkıntı okulların açılacağı hafta öncesinde derinleşerek kendini daha da hissettiriyor. Dar gelirli vatandaşlara büyük külfet getiren eğitim masrafları geçen yıldan buyana en az 4 kat artmış durumda. Mevcut eğitim sisteminin şart koştuğu; çanta, kırtasiye, okul forması, spor malzemeleri ve daha sayamadığımız bir çok materyalin dar gelirli aileler tarafından temin edilmesi mümkün görülmemektedir. Sosyal devletin ivedilikle bu alandaki eksiklikleri gidermesi gerekmektedir. Kendi imkanlarımız dahilinde bir nebze olsun bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz ancak bölgemizde birçok aileye de ulaşamadığımızın farkındayız. Bu noktada imkanı olan hemşehirilerimizden duyarlılık bekliyoruz." dedi.

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