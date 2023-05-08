İYİ Parti'den 2024 mesajlı yeni video: Artık dükkanlar kapanmayacak

İYİ Parti'den 'Artık dükkanlar kapanmayacak; Esnaflar Tarih Yazacak' başlıklı seçim videosu geldi. Videodaki 2024 vurgusu ise dikkat çekti.

İYİ Parti'den 2024 mesajlı yeni video: Artık dükkanlar kapanmayacak

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimlerine 6 gün kala "Artık dükkânlar kapanmayacak; Esnaflar Tarih Yazacak" başlığıyla yeni bir video yayınladı.

İYİ Parti'den bir yeni bir seçim videosu daha geldi.

Video "Artık dükkânlar kapanmayacak; EsnaflarTarihYazacak" notuyla paylaşıldı.

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Dükkanını yenileyen bir esnafın duvardan kendi fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi indirdiği görülen videoda, 2024 mesajı verildi.

'Ekim, 2024' ifadesinin yer aldığı videoda, "2024 hepimize iyi geldi" söylemi ise dikkat çekti.

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