İYİ Parti'den 2024 mesajlı yeni video: Artık dükkanlar kapanmayacak

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimlerine 6 gün kala "Artık dükkânlar kapanmayacak; Esnaflar Tarih Yazacak" başlığıyla yeni bir video yayınladı.
İYİ Parti'den bir yeni bir seçim videosu daha geldi.
Video "Artık dükkânlar kapanmayacak; EsnaflarTarihYazacak" notuyla paylaşıldı.
Dükkanını yenileyen bir esnafın duvardan kendi fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi indirdiği görülen videoda, 2024 mesajı verildi.
'Ekim, 2024' ifadesinin yer aldığı videoda, "2024 hepimize iyi geldi" söylemi ise dikkat çekti.
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