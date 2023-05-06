İYİ Parti'den gençlere dair video. 'Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak'

İYİ Parti, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında "Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak; Gençler Tarih Yazacak" mesajını içeren yeni video paylaştı.

İYİ Parti'den gençlere dair video. 'Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak'

Seçime sayılı günler kala İYİ Parti, seçim kampanyaları kapsamında bugün sosyal medya hesaplarından "Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak; Gençler Tarih Yazacak" notuyla yeni video paylaştı.

Şimdiye kadar paylaştıkları videolarla ses getiren, İYİ Parti tarafından paylaşılan videoda son videoda, genç erkeğin telefonundan ve sosyal medya hesabından "Yeterli, ne zaman bitecek bu", "Sıkıldım artık, bunun bitmesini istiyorum. Ne zaman bitecek" mesajlarını gönderdiği görülüyor.

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Ardından gencin kapısını 2 polis çalıyor, genç kapıyı açtığında ekranda Ocak, 2024 yazısı çıkıyor.

Gençle kardeş oldukları anlaşılan polisler sohbet ederek, gülerek içeri giriyor.

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