İYİ Parti’den yeni video 'Saray Filmcilik takdim eder: SövKardeşim'

İYİ Parti, 2023 genel seçimleri için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda parti, yeni bir video yayınladı.

İYİ Parti’den yeni video 'Saray Filmcilik takdim eder: SövKardeşim'

Video, 70'li yılların Yeşilçam filmlerine gönderme yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakaret içeren sözlerini eleştirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videonun başlığı "Saray Filmcilik takdim eder: #SövKardeşim" şeklinde oldu.

Videoda, Yeşilçam filmlerine benzer bir açılış jeneriği yer alıyor. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı hakaret içeren konuşmalarından kesitler izleyiciyle paylaşılıyor.

Videonun sonunda ise "Türkiye'ye hakaret ettirenlerin, Türkiye'ye hizmet etme şansı yoktur" mesajı veriliyor. Video, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü gösteriyor.

v-2023-04-29-19h08m49s654.png

v-2023-04-29-19h08m59s296.png

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı Güncel
Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı
Diego Rossi'den müthiş gol Spor
Diego Rossi'den müthiş gol
Alfons Groenendijk: İstikrarımız yok Spor
Alfons Groenendijk: İstikrarımız yok
Fenerbahçe'de şok. Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı Spor
Fenerbahçe'de şok. Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış.'Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor?' Siyaset
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış.'Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor?'
Serdar Uygun oyundan memnun Spor
Serdar Uygun oyundan memnun