İYİ Parti’den yeni video 'Saray Filmcilik takdim eder: SövKardeşim'

Video, 70'li yılların Yeşilçam filmlerine gönderme yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakaret içeren sözlerini eleştirdi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videonun başlığı "Saray Filmcilik takdim eder: #SövKardeşim" şeklinde oldu.
Videoda, Yeşilçam filmlerine benzer bir açılış jeneriği yer alıyor. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı hakaret içeren konuşmalarından kesitler izleyiciyle paylaşılıyor.
Videonun sonunda ise "Türkiye'ye hakaret ettirenlerin, Türkiye'ye hizmet etme şansı yoktur" mesajı veriliyor. Video, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü gösteriyor.