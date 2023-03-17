İYİ Parti’den 7. Kadın Çalıştayı

ANKA

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, "Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan" başlığı ile yapılan kadın çalıştayları serisinin yedincisini yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Ankara'da Bilkent Otel’de düzenleyecek. İYİ Parti tarafından gerçekleştirilen çalıştaylarda, ülkedeki tüm kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya koymak ve ortaklaşan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amaçlanıyor. Ayrıca, çalıştaylarda pozitif ayrımcılık kaygısıyla kadınlara yönelik cinsiyet kotası, yüzde 20 olarak erkeklere uygulanacak.

“İKİ AYRI OTURUMDA DÜZENLENECEK"

Başkent’te düzenlenecek çalıştaya Ankara’nın yanı sıra; Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde’den de katılım sağlanacak. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, akademisyenler, kadın kooperatifleri, oda ve borsa temsilcileri ile toplamda 200’den fazla kişinin katılacağı çalıştay, iki ayrı oturumda düzenlenecek.

“ORTAK GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER DOĞRULTUSUNDA KADIN TEMALI BÖLGE BİLDİRGELERİ HAZIRLANACAK”

Çalıştayın ilk oturumunda, her şehrin temsilcileri yurttaş masalarında bir araya gelerek, kendi kentlerinde yaşayan kadınların karşılaştığı sorunları, bu sorunların kaynağını ve çözüm önerilerini tartışacak. Tartışmanın ardından her il için tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini içeren il bildirgeleri hazırlanacak. İl masalarından birer temsilcinin seçilmesiyle bölge masasında devam edecek ikinci oturumda, kadınların bölge genelinde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar yürütülecek, ortak görüşler ve öneriler doğrultusunda kadın temalı bölge bildirgeleri hazırlanacak.