İYİ Parti’den AKP’ye geçen belediye başkanı Erdoğan’ın yanında hazırolda poz verdi

Özcan, sosyal medyada Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Özcan: “Cumhurbaşkanımızın Nazillimize Olan Sevgisini Hissettik”

Özcan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Nazilli’ye olan sevgisini derinden hissettiğini söyledi. Özcan, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında #TürkiyeYüzyılı hedefimize ulaşmak için azimle çalışacağız” dedi.

Özcan’a Soruşturma İzni Verilmişti

Özcan hakkında dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla soruşturma izni verilmişti. Soruşturma izni, belediyede yapılan usulsüzlüklerle ilgiliydi. Özcan ve Emlak İstimlak Müdür Vekili Ali Dürge’nin, belediye arazilerindeki ürünleri ihale yapmadan bazı kişilere verdiği iddia edilmişti.