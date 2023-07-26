İYİ Parti'den istifa edip AKP’ye geçti. Rozetini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaya’ya rozetini takarak partisine hoş geldin dedi.

Özlem Çerçioğlu’na Tepki Göstermişti

Kaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti’den ve Millet İttifakı’ndan ayrıldığını duyurmuştu. Kaya, İncirliova’da yaşanan olayların parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkarak birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüştüğünü belirtmişti. Kaya, ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutumun kendisine haksızlık olduğunu ve artık onunla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansının kalmadığını ifade etmişti.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada; "Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu’yla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'Ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun." ifadelerine yer vermişti.

Törene Kimler Katıldı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törene, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AKP Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, Kaya’nın AKP’ye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İncirliova’ya daha iyi hizmet edebilmek için çalışacaklarını söyledi.