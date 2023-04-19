İYİ Parti'den Atatürklü seçim videosu. Nitelikli Türkiye!

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı iletişim kampanyası serisinin üçüncü videosunu paylaştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir" sözleriyle başlayan videoda, AKP iktidarından sonra İYİ Parti’nin nitelikli eğitimin sağlandığı çağdaş Türkiye hedefi vurgulandı.

İYİ Parti'den Atatürklü seçim videosu. Nitelikli Türkiye!

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı iletişim kampanyası serisinin üçüncü videosunu paylaştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir” sözleriyle başlayan videoda; 21 yıllık AKP iktidarından sonra İYİ Parti’nin nitelikli eğitimin sağlandığı çağdaş Türkiye hedefi vurgulandı.

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla duyurmuştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre; seçimlere yönelik ‘Toplumsal Sözleşme’ vizyonu olarak ortaya koyduğu “adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin “Nitelikli Türkiye” başlıklı üçüncü videosu da bugün yayınladı.

İYİ Parti’nin “14 Mayıs’tan sonra; Vasatlığın normalleştiği değil, kaliteli eğitimin sağlandığı Nitelikli Türkiye konuşulacak! Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!” notuyla Twitter hesabından yayınladığı kampanya videosunda; 21 yıllık AKP iktidarından sonra İYİ Parti’nin Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak nitelikli eğitimi sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

“YOKSULLUĞU YÖNETEN DEĞİL, YOKSULLUĞUN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden “Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir” sözleriyle başlayan videoda, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay’ın gençlerle görüntülerine yer verildi. Atabay’ın videodaki açıklaması şöyle:

“Cumhuriyetimizden ilham aldığımız vizyonumuzla her vatandaşımızın her yaşında her daim yanında duran bir Türkiye. Derinleşen fırsat eşitsizliklerine çözümlerimizle bazı çocukların değil, bu memleketin her çocuğuna nitelikli eğitim sunan bir Türkiye. Torpile, adam kayırmaya, mülakatlara son verme sözümüzle liyakati, sadakatten üstün tutan bir Türkiye.

“14 MAYIS’TAN SONRA VASATLIĞIN NORMALLEŞTİĞİ DEĞİL, NİTELİKLİ EĞİTİMİN SAĞLANDIĞI ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK”

Akla, vicdana, bilime bağlı gücümüzle yeni asrında hak ettiği medeniyetler seviyesine yükselen bir Türkiye. Mümkün mü? Elbette, mümkün. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra vasatlığın normalleştiği değil, nitelikli eğitimin sağlandığı çağdaş bir Türkiye konuşulacak. Artık hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitime aç kalmayacak.”

Video, İYİ Parti’nin kampanya sloganı “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye tarih yazacak” sözleriyle sona erdi.

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