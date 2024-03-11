İYİ Parti’den emekliler için kanun teklifi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, emekli maaşları ve ikramiyelerine yönelik Meclis’e kanun teklifi verdi. Buna göre; en düşük emekli maaşı asgari ücretten az, bayram ikramiyeleri ise en düşük emekli memur maaşının yarısından az olamayacak.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in hayatını kaybetmesine değinen Zorlu, merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diledi.

Zorlu, “Zaman zaman görüşmelerimiz neticesinde kendisinden elden ettiğimiz bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum; katillerin yargı önünde hesap vermesini, bunların ardındaki sır perdesinin aydınlanmasını hep istiyordu ama nasip olmadı. İYİ Parti olarak bu hukuk mücadelesini sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

En düşük emekli maaşı üzerinden dönen tartışmaların Türkiye’ye yakışmadığını ifade eden Zorlu, “Siyasi iktidarın getirdiği tablo, emekli maaşı olan emekçiler topluluğudur. Türkiye böyle bir noktaya getirilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin bir an önce arttırılması için çaba sarfederken, siyasi iktidarın kendilerini ‘vatandaşları tahrik ediyorsunuz’ diyerek suçladığını aktaran Zorlu, iktidarı emeklilerin sesine kulak tıkamakla suçladı.

“Bunun iki sebebi var.” diyen Zorlu, bunları keyfilik ve atalet problemi olarak açıkladı.

En düşük emekli memur maaşının 2023 yılında 1.47 asgari ücrete tekabül ettiğine işaret eden Zorlu, 2024’te bu oranın 0.59’a gerilediğini vurguladı.

Emekli aylıklarının, bir yoksulluk geliri haline geldiğini dile getiren Zorlu, yoksul kesimlerin içerisinde emekli gelirlerinin daha geniş yer tutmaya başladığını ifade etti.

Yüzde 4 büyüme, yüzde 1 ihracat artışı gibi gelişmeleri büyük bir kampanya ile ifade eden siyasi iktidarın, gelir dağılımındaki adaletsizliğini çözme konusunda gerekli adımları atmadığını vurgulayan Zorlu, “Bunu, başta emeklilerimizin yaşam hakkına bir müdahale olarak görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi adına bir kanun teklifi verdiklerini belirten Zorlu, buna göre bayram ikramiyelerinin, en düşük emekli memur maaşının yarısından az olamayacağını söyledi.

Bu teklifin 7 bin 500 TL olarak talep ettikleri ücrete tekabül ettiğini söyleyen Zorlu, teklifle birlikte altı ayda bir yenilenecek katsayılar üzerinden ücretin artacağına işaret etti.

En düşük emekli maaşının da asgari ücretten az olamayacağı şeklindeki taleplerinin yine teklifte yer aldığına işaret eden Zorlu, “Bunun da yine TÜİK’in belirlediği enflasyona göre; altı ayda bir yenilenmesini arzu ediyoruz” dedi.

2018 yılında bayram ikramiyesi ile 22,8 kilogram et alabilen emeklilerin bugün ise sadece 7,56 kilogramlık ete ulaşabildiğine işaret eden Zorlu, “Yani siyasi iktidar maaşlardan da 15.3 kilogramlık et çalmayı da başarmış” değerlendirmesini yaptı.

"KAMUYA YANSIYAN FOTOĞRAF BİR KURGU"

Zorlu basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın, deprem yardımlarıyla seçim kampanyası yürüttüğüne yönelik iddialar sorulan Zorlu, "Bu haber yansıyınca belediye başkanımızla görüştüm. Burada çok açık bir komplo var. Bir defa, bu belediye geçmişten bugüne, ramazan dönemlerinde örnek bir uygulama başlatmış ve devam ettirmiştir. Bütün siyasi partilere bir kota belirleyerek, onlara da ne kadar yardım yapmak istediklerini sorarak, belediyenin imkanlarını her bir siyasi partiye kullandırmıştır. CHP'li ilçe başkanından bile bu konuda teklifleri alınmış. Bahsedilen fotoğrafın bir kurgu olduğu yönünde belediye başkanımızın bana bir açıklaması var.” dedi.

Yerel seçim sonrası olası Anayasa değişikliği konusu karşısındaki tavırları sorulan Zorlu, "Her seçim öncesinde başta Anayasa olmak üzere bu tür tartışmalı meseleler, ülkemizin asıl gündemini ortadan kaldırmak için bir araç olarak kullanılıyor. Biraz önce milyonlarca insanımızın feryadını aktarmak istedim. Bu insanlarımızın feryadı duyulmuyor ya da duyulmak istenmiyor. Başta iktidar olmak üzere, siyasetin geldiği nokta bu. Vatandaşın gerçek gündemini gölgelemeye yönelik bir girişim olarak görüyorum. Bizim tek hedefimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek." yanıtını verdi.

Zorlu, emeklilere yönelik kanun teklifinin derhal hayata geçmesi gerektiğini ekledi.