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İYİ Parti'den Gökçeada Belediyesi’ne yönelik operasyon hakkında açıklama

İYİ Parti'den Gökçeada Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyon hakkında açıklama geldi. Açıklamada "Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:09
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İYİ Parti'den Gökçeada açıklaması

İYİ Parti'den Gökçeada Belediyesi’ne yönelik operasyon hakkında açıklama
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrasında İYİ Parti'den yapılan açıklama geldi. Açıklamada "Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır." denildi.

İYİ Parti'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün sabah saatlerinde Gökçeada Belediye Başkanımız Sn. Ünal Çetin ve bazı belediye personelinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığını öğrendik.

Gökçeada Belediye Başkanımız Sn. Ünal Çetin, Gökçeada halkının teveccühüne mazhar olmuş ve oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Sn. Çetin’in hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu kendisine bildirilebilir ve kendisi de ifade vermekten kaçınmazdı.

Elbette hukuka ve adalete güveniyoruz.

Ancak, bu soruşturmanın gözaltı operasyonu ile yürütülüyor olmasını manidar buluyoruz.

Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır. Mevcut iktidarın hukuku siyasallaştırdığı ve siyasi ikbali için araç olarak kullandığı böyle bir dönemde, yaşananlar sürpriz değildir. Eğer ortada bir suç var ise bunun da hukuka uygun şekilde soruşturulması gerekir.

İYİ Parti olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Gökçeadalıların da bizlerin de Ünal Çetin Başkanımıza güvenimiz tamdır.

Seçimlere yakın Millet İttifakı belediyelerine yönelik zamanlaması manidar operasyonu ma’şeri vicdana havale ediyor, Millet İttifakı belediyelerine yönelik bu tür itibarsızlaştırma gayretlerine müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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Yurttas
31.01.2023 16:30
AKP liler ne hikmetse hep muhalefettemi var problem sizce.  
 
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