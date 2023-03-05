Ayhan Altıntaş kararını geri çekti. İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Altıntaş, kararını, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadeleri ile açıklamıştı.

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

3 saat sonra yeni bir paylaşımda bulunan Altıntaş, istifasını geri çektiğini belirleterek,"Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum. Saygılarımla." dedi.