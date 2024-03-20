İYİ Parti'den Özgür Özel'in ittifak açıklamasına yanıt. 'Bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz; tanımıyoruz'

Kaynak: AA
İYİ Parti'den Özgür Özel'in ittifak açıklamasına yanıt. 'Bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz; tanımıyoruz'
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, ”Biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz; tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu.

Kürşad Zorlu’ya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti'ye yönelik "Emekli ittifakında buluşuyoruz" sözlerine dair değerlendirmesinin soruldu.

“BİZ İTTİFAKI SADECE MİLLETİMİZLE YAPIYORUZ”

Zorlu, "Seçim zamanı gelince bazılarının aklına geliyor insanların, emeklimizin, emekçimizin problemleri. Doğrusu biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz, tanımıyoruz. Ancak emeklimizin, engellimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanların hakkını savunmak için bir ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu" ifadelerini kullandı.

zorlu1.jpg

"BAHÇELİ'DEN BİZZAT DAVET GELDİ"

Zorlu, başka bir basın mensubunun "MHP'den ilk kez davet aldınız. Son yapılan kurultaya İYİ Parti'den üst düzey katılım oldu. Bu daveti siyaseten nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna ise şunları söyledi,

"Bildiğim kadarıyla bu davet Sayın Bahçeli'den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti. Biz de Genel Sekreterimiz Sayın Ayfer Yılmaz ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun'un katılımıyla kongrede yer aldık. Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz."

İlgili Haberler
Özgür Özel Meral Akşener ile yaptığı ‘yeni ittifakı’ Antalya’da açıkladı
İşte Türkiye ittifakı. Partilerin yapamadığını Datça'da bir muhtar adayı başardı
Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in Bursa’daki cenaze törenine Cumhur İttifakı’ndan tek katılım oldu
Cumhur İttifakı’nı karıştıran operasyonların arkasında kim var? MHP’li adaydan bomba iddia
Cumhur İttifakı'nda şok ayrılık. HÜDA PAR ittifak defterini kapattı
Son Haberler
Fenerbahçe bastırıyor Galatasaray direniyor. TFF kara kara düşünüyor Spor
Fenerbahçe bastırıyor Galatasaray direniyor. TFF kara kara düşünüyor
Karıştığı kazadan kaçarken polis otosuna çarptı. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu Gündem
Karıştığı kazadan kaçarken polis otosuna çarptı. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu
'Dursun Özbek senin utanman yok mu' Spor
'Dursun Özbek senin utanman yok mu'
Son dakika... FED faiz kararını açıkladı Ekonomi
Son dakika... FED faiz kararını açıkladı
Hatay'da tır ile kamyon çarpıştı. 3 kişi yaralı Yerel Haberler
Hatay'da tır ile kamyon çarpıştı. 3 kişi yaralı
Yılmaz Özdil Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Ahmet Türk’ün nasıl aynı çizgide buluştuklarını açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Ahmet Türk’ün nasıl aynı çizgide buluştuklarını açıkladı
Galatasaray farklı kazandı 5. bitirdi Spor
Galatasaray farklı kazandı 5. bitirdi