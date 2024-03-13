Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in Bursa’daki cenaze törenine Cumhur İttifakı’ndan tek katılım oldu

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in Bursa’daki cenaze törenine Cumhur İttifakı’ndan tek katılım oldu
Başkent Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in 64 yaşındaki babası Musa Ateş, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Ateş için cenaze namazı Bursa Emir Sultan Cami'de kılındı. Namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye çok sayıda siyasi partinin temsilcisi katılırken Cumhur İttifakı’ndan ise tek katılım oldu.

Yapılan cenaze törenine Merhum Musa Ateş'in kızı Selma Ateş, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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MUSA ATEŞ EMİR SULTAN’DA DEFNEDİLDİ

Yoğun katılımın yaşandığı cenaze töreninin ardından merhum Musa Ateş'in naaşı, cenaze aracına koyularak defnedilmek üzere Emir Sultan Mezarlığına götürüldü.

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