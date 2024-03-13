Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’in Bursa’daki cenaze törenine Cumhur İttifakı’ndan tek katılım oldu

Başkent Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in 64 yaşındaki babası Musa Ateş, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Ateş için cenaze namazı Bursa Emir Sultan Cami'de kılındı. Namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye çok sayıda siyasi partinin temsilcisi katılırken Cumhur İttifakı’ndan ise tek katılım oldu.