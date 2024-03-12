Cumhur İttifakı’nı karıştıran operasyonların arkasında kim var? MHP’li adaydan bomba iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı’nı karıştıran operasyonların arkasında kim var? MHP’li adaydan bomba iddia
Elazığ Emniyeti, geçtiğimiz günlerde AKP’li belediyelere peş peşe operasyonlar yaptı. İlk olarak Elazığ’ın Mollakendi Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklandı. Emniyet, ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi. Belediye’nin Hame Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne yönelik zimmet soruşturmasında 6 kişi tutuklanmış, başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu ifadeye çağrılmıştı.

Seçim öncesinde ardı ardına gerçekleşen operasyonlar AKP’de tepkilere neden oldu. AKP ve MHP’nin ayrı ayrı seçime girdiği Elazığ’da, Emniyet ver yargı içindeki MHP’lilerin AKP’ye operasyon yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

Bu olaylar yaşanırken bir suçlama da öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Özbey’den geldi. Geçmişte MHP’den vekil adayı olayı olan Özbey, Elazığ Emniyeti’ne FETÖ ithamında bulundu: “Emniyet Müdürlüğü’nün zamanlaması çok manidar! FETÖ vari operasyonları hatırlattı."

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