İşte Türkiye ittifakı. Partilerin yapamadığını Datça'da bir muhtar adayı başardı

Sedat Kaya / Yeniçağ Özel

Muhtar adayı Demirtaş'ın aza listesinde CHP, AKP, MHP gibi çok partiden, her siyasal düşünceden isimler var.

Parti aidiyetini bir kenara bırakıp Mesudiye'ye hizmet için el ele verdiklerini söylüyorlar.

Fotoğraf çektirirken kimi sol yumruğunu kaldırıyor, kimi bozkurt, kimi de zafer işareti yapıyor.

Muhtar adayı Erdem Demirtaş, "Çok renkli, çok sesli Mesudiye'de yapılması gerekeni yaptık. Farklı partilerden, farklı görüşlerden insanlar hizmet için biraraya geldik. Hepimiz bu cennet beldede aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyoruz. Ölünce aynı mezarlığa gömüleceğiz. Farklılıklar bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi halkımızla paylaşmak için varız. Seçilirsek Mesudiye'nin sorunlarını çözmek için kafa kafaya verip, ortak bir akılla belediyeye, kamu yetkililerine bilimsel, somut önerilerle gideceğiz" dedi.