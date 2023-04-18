İYİ Parti'den yeni kampanya videosu 'Adil Türkiye'

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı iletişim kampanyası serisinin ikinci videosunu paylaştı. “Adil Türkiye” yazısıyla başlayan videoda; 21 yıllık AKP iktidarından sonra İYİ Parti’nin gelir eşitsizliği, sosyal adaletsizliği ve yoksulluğu bitirme, insanları zenginlikte ve mutlulukta eşitlemeyi hedeflediği vurgulandı.

İYİ Parti'den yeni kampanya videosu 'Adil Türkiye'

(ANKA) İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla duyurmuştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre; seçimlere yönelik ‘Toplumsal Sözleşme’ vizyonu olarak ortaya koyduğu “adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin “Adil Türkiye” başlıklı ikinci videosu da bugün yayınladı.

man-iyi-ic.jpg

İYİ Parti’nin “14 Mayıs'tan sonra; 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen Adil Türkiye konuşulacak.

Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak” notuyla Twitter hesabından yayınladığı kampanya videosunda; 21 yıllık AKP iktidarından sonra İYİ Parti’nin Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak gelir eşitsizliğini, sosyal adaletsizliği, yoksulluğu bitirme ve insanları zenginlikte ve mutlulukta eşitlemeyi hedeflediği vurgulandı.

iyi-parti-ic.jpg

“YOKSULLUĞUN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE”

Videoda, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin vatandaşlarla birlikte görüntülerine yer verildi. Özlale’nin videodaki açıklaması şöyle:

“Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet vizyonumuzla; toprağının değerini bilen, insanlarına yatırım yapan gelirini adil bölüşen bir Türkiye. Sosyal adaletsizliğe getirdiğimiz çözümlerimizle, her bir vatandaşının her daim yanında olan bir Türkiye.

Hiçbir çocuğun aç kalmayacağına dair sözümüzle, yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye. 1923’ten 2023’e uzanan gücümüzle milletini zenginlik ve mutlulukta eşitleyen bir Türkiye.

iyi-parti-ic-3.jpg

“TÜRKİYE EŞİTLENECEK, EŞİTLENDİKÇE BÜYÜYECEK”

Başarabilir miyiz? Elbette başarabiliriz. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; sadece hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlayan değil, 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen adil bir Türkiye konuşulacak. Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek.”

iyi-parti-ic-4.jpg

Video, İYİ Parti’nin kampanya sloganı olan; “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye tarih yazacak” sözleriyle sona erdi.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı