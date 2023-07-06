İYİ Parti'den zam açıklaması: Emekliler kandırılıyor

İYİ Parti’den emeklilere yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı. İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu emeklilerin kandırıldığına dikkat çekerek, “Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasını ve yapılacak zam oranının taban aylık üzerinden gerçekleştirilmesini savunduk ve taahhüt ettik” ifadelerini kullandı.

Kürşat Zorlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

"Kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı yapılacak artışlara ilişkin kanun teklifi TBMM’de görüşülmektedir. Maalesef kamu yönetim sistemini yap boz tahtasına çeviren AKP iktidarı, maaş rejimini de yerle bir etmekte ve gelir adaletsizliğini giderek körüklemektedir. TÜİK’in açıkladığı gerçeklikten uzak enflasyon rakamları bir yana, şimdi de milyonlarca kamu görevlisi büyük bir aldatmaca ile karşı karşıyadır.

Mevcut kanun teklifine göre; en düşük memur maaşının 22 bin TL düzeyine çıkarılacağı ifade edilse de 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın taban aylık yerine ilave ek ödeme altında verilmesi ve emekli maşlarına yapılmaması, çalışanlar ile emekliler arasındaki uçurumu daha da artıracaktır. Üstelik kanun bu haliyle kabul edilecek olursa, böylesine bir hayat pahalılığı karşısında çalışanlar, kendilerine reva görülen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın Temmuz ayında yarısını alabilecekler, bu rakam da daha ceplerine girmeden birkaç ay içerisinde hayat pahalılıyla eriyip gidecektir."

“EMEKLİLER KANDIRILIYOR”

"Bu tablo karşısında memur emeklilerine öngörülen illüzyonla insanlarımız düpedüz kandırılmaktır! Nitekim kanun bu haliyle kabul edildiğinde emeklilikte alınan ücret yarıdan fazla düşeceği için çalışanlarımızın emekli olma süreleri daha da uzayacak ve kamu personel rejimi daha büyük bir yükle karşı karşıya kalacaktır.

Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasını ve yapılacak zam oranının taban aylık üzerinden gerçekleştirilmesini savunduk ve taahhüt ettik. Ayrıca hiçbir ayrım gözetmeden tüm kamu görevlilerine yönelik, %50 zam + geriye dönük enflasyon telafisi şeklinde oluşacak gerçekçi ve hakkaniyetli bir zam oranını teklif etmeyi sürdürüyoruz.

Derhal mevcut kanun teklifinde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve siyasi iktidar Türk milletini oyalamaktan, kandırmaktan vazgeçmelidir. İYİ Parti Grubu milletimiz adına bu hak ve sorumluluğun mücadelesini sürdürecektir."