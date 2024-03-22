İYİ Partili Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can konteyner kentte dönen dolapları gün yüzüne çıkarttı!

Mehmet Pamukçu/ Menderes Miral Kahramanmaraş / YENİÇAĞ

İYİ Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, Kahramanmaraş'ta seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği konteyner kentte depremzedelerin dertlerini dinledi.

Bir depremzede kentin yollarından yakınırken, başka bir depremzede baba ise geçim sıkıntısı ve yöneticilerin sorunlarına karşı ilgisizliğinden yakındı.

"YAPILAN BAZI YARDIMLARI GÖREVLİLER EVLERİNE GÖTÜRÜYOR"

Bir başka konteyner kent sakini depremzede vatandaş ise kiracı ayrımı yapıldığını ve gelen yardımların bazı görevliler tarafından evlerine götürüldüğünü söyledi.

AFAD müdürünün eşine hakaret ettiğini iddia eden vatandaş, “Hanıma burada ne işisiniz var diye laflar etmiş. Yardım dağıttılar, büyük parçaları fonda çalışan memurlar alıp evlerine götürdü. Biz hiç bir şey görmedik.” Sözleriyle özetledi.

Vatandaşların anlattıkları karşısında şaşıran İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can ise tepkisini “Allah onları ıslah etsin” sözleriyle dile getirdi.

"KONTEYNER KENTTEKİ PROBLEM HIRSIZLIK"

Konteynır kentle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Can; “Konteyner kentteki problem hırsızlık. Burada güvenliği sağlayamıyorsanız siz ne iş yapıyorsunuz. Buradaki insanlar malını, canını güvenemeyecekse siz ne için o koltuklarda oturuyorsunuz?

Can sözlerinin devamında şunları söyledi, "Burada dağıtılan malzemeleri görevliler kendilerine ayırarak kendi evlerine ve çevrelerine götürdüklerini duyduk. Sizler bu makamları hak etmiyorsunuz. Siz bu hemşerilerimin hakkını çalarak hırsızlık yapıyorsunuz, haklarını gasp ediyorsunuz. Bunlara karşı bir an önce tedbir alınmalı. İnsanlar kiracı oldukları için hor görülüyor. İnsanların imkanı olsa burada daracık alanda 4-5 çocukla yaşamazlar. Siz bu insanları hor görmezsiniz."