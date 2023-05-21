İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan ‘Kur Korumalı Mevduat’ uyarısı: Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Kur Korumalı Mevduata (KKM) ilişkin uyarılarda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı" dedi.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı! Erdoğan iktidarının kendi eliyle yarattığı bu canavarın tek hedefi sahibinin, Erdoğan'ın, siyasi ömrünü uzatmak. Bugün devlet KKM adı altında dolara %36 faiz ödüyor. Akıllara zarar bu faiz hepimizin cebinden çıkıp dar bir grubun cebine giriyor. Bu düpedüz servet transferidir! Erdoğan'a oy vermek hem bunu onaylamak hem ekonominin batmasına izin vermektir."