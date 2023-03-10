İYİ Partili Fahrettin Yokuş ‘Millet İttifakı iktidarında mülakat çilesi son bulacak’

Yokuş, Kamu1'e yaptığı özel açıklamada millet ittifakının iktidarında kamuya alımlarda TRT'ye spiker alımı vb. durumlar hariç mülakatların kaldırılacağını , hak edenin hak ettiği puanla hak ettiği işe yerleştirileceğini söyledi.



Yokuş, "Bizim zaten yıllardır üzerinde durduğumuz bir konudur bu mülakatlar. Defalarca meclis kürsüsünde mülakatların kaldırılması gerektiğini söyledik, iktidarı göreve davet ettik. Ama muhteremler bizi maalesef dinlemedi. Millet ittifakı bu sorunu çözecek. KPSS vb. sınavlardan alınan puanlar baz alınacak, mülakatlarda yapılan haksızlıklar son bulacak. TRT'ye spiker alıyorsanız mülakat yaparsınız, ama temizlik personeli alırken mülakata ne lüzum var? haksızlıklar yapılıyor, bunu herkes iyi biliyor. Milletimiz sandıkta gereken cevabı verecek, ve bu sorunu çözeceğiz Allah'ın izniyle." diye konuştu.

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