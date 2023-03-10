Çiftçiye ‘niye ektin’ cezası geliyor. Şaka değil gerçek

Çiftçi bulunduğu bölgede ilan edilen ürün dışında hiçbir ürünü tarlasına ekemeyecek. Plan dışına çıkıp başka bir ürün eken çiftçi önce yazılı olarak uyarılacak. Uyarıya karşın 12 ay içinde plana uymayan çiftçi, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Çiftçi ikinci yılda da farklı ürün ekmeye devam ederse elde ettiğin ürünün yıllık brüt hasılasının yüzde 1'i ila 5'i oranında cezaya çarptırılacak.

"ÇİFTÇİYİ SOPALAYAMAZSINIZ"

Düzenlemeyi eleştiren İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Sizin istediğinizi ekmedi diye çiftçiyi sopalayamazsınız” dedi.

‘CEZA GETİREMEZSİNİZ'

Planlamanın cezayla değil teşvikle yapılmasını öneren Yokuş, “Ey çiftçi, biz size ‘Şu ürünü ek' diyeceğiz, aksini yaparsan sana sopa, ceza. Gerçekten şaşkınım. Ceza yerine teşvik et kardeşim. Cezayı çiftçiye anlatamazsınız. Ben yarın Konya'ya gideceğim diyeceğim ki, ‘Kardeşim, sana dayatacak, para eder mi etmez mi kumar gibi oynayacak, sonra diyecek ki bunu ekmediğin için seni cezalandırıp sopalarım seni.' Çiftçiyi, köylüyü sopalayamazsınız, ceza getiremezsiniz” dedi.

CHP ve HDP milletvekilleri de planlamanın cezayla değil teşvikle yapılasını önerdi.