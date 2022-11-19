Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası

Muhalefet tarafından uyuşturucu baronları ve mafya babalarıyla fotoğrafı olduğu gerekçesiyle eleştirilen İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Partili Fahrettin Yokuş'a, "Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin genel başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" dedi.



TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan İYİ Partili Fahrettin Yokuş, "Ülkeme sığınanlarla ekmeğimi paylaşırım ama ülkemi paylaşmam. Ülke uyuşturucu geçiş merkezi olmuş, cezaevlerindeki her 3 mahkumdan biri yani 100 bin kişi torbacı'' dedi.

Yokuş'un bu sözleri üzerine muhalefet sıralarından İçişleri Bakanı Soylu için "Mafya babaları ile fotoğrafları var" sesleri yükseldi. Bunun üzerine Soylu ile İYİ Partili Naci Cinisli ve Yokuş arasında tartışma çıktı.

Soylu, Fahrettin Yokuş'a “Sözünü uzatma… Senin Genel Başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm” dedi. Cinsili de “Gösterin” deyince Soylu “Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin genel başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm” diyerek sözünü tekrarladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından "İçişleri Bakanı Soylu,kendisine "Mafya ile resimlerin var" diye laf atan İYİ Partililere "Senin Genel Başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" demiş. Süleyman abi, Bir kere de delikanlı gibi söylediğinin arkasında dur. Hadi göster be abi. Yoksa @sedat_peker gösterecek gibi" paylaşımını yaptı.