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Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine "Mafya ile resimlerin var" diye laf atan İYİ Partililere "Senin Genel Başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" demişti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Süleyman Soylu'ya şok yaşatacak Sedat Pekerli yanıt verdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 08:12
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef almasının ardından açıkladı

Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
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Muhalefet tarafından uyuşturucu baronları ve mafya babalarıyla fotoğrafı olduğu gerekçesiyle eleştirilen İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Partili Fahrettin Yokuş'a, "Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin genel başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan İYİ Partili Fahrettin Yokuş, "Ülkeme sığınanlarla ekmeğimi paylaşırım ama ülkemi paylaşmam. Ülke uyuşturucu geçiş merkezi olmuş, cezaevlerindeki her 3 mahkumdan biri yani 100 bin kişi torbacı'' dedi. 

Yokuş'un bu sözleri üzerine muhalefet sıralarından İçişleri Bakanı Soylu için "Mafya babaları ile fotoğrafları var" sesleri yükseldi. Bunun üzerine Soylu ile İYİ Partili Naci Cinisli ve Yokuş arasında tartışma çıktı.

Soylu, Fahrettin Yokuş'a “Sözünü uzatma… Senin Genel Başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm” dedi. Cinsili de “Gösterin” deyince Soylu “Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin genel başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm” diyerek sözünü tekrarladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından "İçişleri Bakanı Soylu,kendisine "Mafya ile resimlerin var" diye laf atan İYİ Partililere "Senin Genel Başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" demiş. Süleyman abi, Bir kere de delikanlı gibi söylediğinin arkasında dur. Hadi göster be abi. Yoksa @sedat_peker  gösterecek gibi" paylaşımını yaptı. 

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Odun pazarı Eskişehir
19.11.2022 09:06
Akp ye oy veren beyni yıkanmış vatandaşları akp den vazgeciremezsin. Anca kafalarına akp odunu yidiklerinde akp den vazgeçerler.  
 
Hacı
19.11.2022 09:06
Senden İçişleri bakanı değil muhtar bile olmaz,önce üslup , konuşmayı bilmiyorsun,yalan söylüyorsun.ulkeye daha fazla zarar vermeden gitsen iyi olur  
 
Osman
19.11.2022 09:04
İçişleri bakanı bu 5000 torbacı haftada ,yabancimi sığınmacı mı aciklarmisin,o zaman her iki kişiden biri torbacı olur yakında ,ne olacak bu ülkenin sonu ,uyuşturucu bataklığı ettiniz.ulkeyi  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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