İYİ Partili Gürbüz Şahin Mansur Yavaş’ı destekleyeceğini açıklayarak istifa etti

İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Gürbüz Şahin, gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Şahin, İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım’ı eleştirdi.

“CENGİZ TOPEL’İN AÇIKLAMALARI PARTİMİZİN DURUŞUNU YERLE BİR EDİYOR”

“İYİ Parti Ankara’da özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Cengiz Topel Yıldırım ile kuruluş ilkeleri ve siyaset yolunda merkez olma iddiasını kaybetmeye başlamıştır. Teşkilatlarımızın ve partimize gönül vermiş vatandaşlarımızın umutları Ankara’da uygulanan strateji nedeniyle tek tek yıkılmaktadır.” İfadelerini kaydeden Gürbüz Şahin, partisinin izlediği yanlış politikaların, Ankara ve Türkiye için dertlenen herkesi hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Şahin, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Cengiz Topel Yıldırım’ın yaptığı açıklamalar, kullandığı dil ve dava arkadaşlarımıza yönelik tavırları partimizin duruşunu yerle bir etmeye çalıştığı izlenimi vermektedir.” İfadelerini kullandı ve Cengiz Topel Yıldırım hakkındaki yorumların parti içindeki herkesi zan altında bıraktığını söyledi.

“KİN VE İNTİKAM DUYGULARIYLA HAREKET EDİYOR”

“Şahsi kin ve intikam duygularıyla hareket eden, düşmanlık dilini tercih eden bir belediye başkan adayı hem Ankara’ya hem de partimize emek veren milyonlara ihanet etmektir.” diyen Gürbüz Şahin, Ankara’nın 25 yıl önce öfke ve düşmanlığın esiri olduğunu ve ayrımcılık ve kötü yönetimi her alanda yaşadığını iletti.

Cengiz Topel Yıldırım bu döneme dair tek bir söz söyleyemediğini dile getiren Gürbüz, “Bu durum asıl niyetin ne olduğunu ve nereye hizmet edildiğini ortaya koymaktadır.” dedi.

MANSUR YAVAŞ’A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Gürbüz Şahin, Mansur Yavaş’a olan desteğini, “Cumhurbaşkanlığına layık gördüğümüz, hizmetlerini tüm Türkiye’ye anlattığımız Mansur Yavaş’ı 31 Mart Yerel Seçimleri’nde destekleyeceğimi ve kazanması için tıpkı 2019’da olduğu gibi çalışacağımı belirtmek isterim.” İfadeleriyle açıkladı ve İYİ Parti Mamak İlçe Başkanlığı görevimden istifa etti.