Ünal Karaman 40 yıllık siyasetçi gibi. Bazıları gibi mecliste kabadayılık değil vekillik yapacak

Daha aday adayı bile değilken “Hayırlı olsun, Allah yolunu açık etsin” diyenlerdenim…

Bir sonraki gün ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında, Ünal Karaman’a parti rozetini taktı ve dualarla memleketi Konya’ya gönderdi…

Sonrası malum…

“Aday adayı” derken, İyi Parti’nin Milletvekili adayı olarak Konya’dan birinci sırada kendine yer buldu…

Tekrar hayırlı olsun…

Bu süreçte zaman zaman telefonda konuştuk, ama bir araya gelmedik…

Allah var, çokta istedim yüz yüze iki satır kelam etmeyi…

Çarşamba günü iftar yemeğinde nasip oldu karşılaşmamız…

Kemal Soylu’nun meşhur “Fatma Sultan Konağı”nda bir araya geldik Ünal Karaman’la…

Davete icabet etmemek olmazdı…

Hem iftar öncesi, hem iftar sonrası uzun uzun sohbet ettik…

İftar sonrası sohbet çay tadında olunca, kendisini hiç bırakmak istemedik açıkçası…

Futbolculuk dönemindeki anılarından, futbolla ilgili bilgi ve birikiminden ve son olarak siyasi kimliğinden kendisi ile olan bilgilerimizi biraz daha zenginleştirmek istedik…

Çok şey konuştuk mu?

Evet…

Yazılmaması gerekenleri kendimize saklıyor, yazılacak olanları da yazıyor ve sizlerle paylaşıyoruz…

Örneğin; futbolu bıraktığı gün, telefonunun susmadığını, birçok partiden teklif aldığını, önemli siyaset adamları ile birebir görüştüğünü ve görüştürüldüğünü, ancak bu teklifleri nazik bir dille, kimseyi incitmeden geri çevirdiğini öğrenmiş olduk…

“Nasip bugüneymiş” dedi büyük kaptan…

Şunu söylemekte yarar var; 40 yıllık siyasetçi gibi tecrübeli, şehrine ve ülkesine hizmet etmek için, bir o kadar da heyecanlı, istekli ve arzulu…

Kendisiyle barışık…

Kimseyle kavgalı filan değil…

Ve inanılmaz samimi…

“İsmi” derseniz marka…

Ülkenin ve şehrimizin sorunlarına hakim…

Sorulara verdiği cevaplar tatmin edici…

Türkiye’nin ne dününe, ne bugününe, ne ekonomisine, ne siyasetine Fransız değil…

Şunu net olarak söyleyebilirim; bu dönem meclis çalışmalarına damgasını vuracak, adından söz ettirecek, hem insani, hem de siyasi birikimli Ünal Karaman…

Bazıları gibi, mecliste “bodyguard!”lık değil milletin vekilliğini yapacak…

Konya, Ünal Karaman’ı iyi değerlendirmeli.

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İFADE VERDİM

Konyaspor’da çalışan birisi, benden şikayetçi olmuş!

Kendi Twitter hesabında paylaşmış, paylaşımında da terörist başı FETÖ’ye övgüler yağdırmış, ben de kendisini eleştirmişim…

Bunun için benden şikayetçi olmuş!

Benim gocunacağım bir şey yok, ama kendisi gocunmuş!

Gittim aslanlar gibi ifademi verdim…

Şu da var, ben Konyaspor’da çalışan o kişiye “iftira” atmadım, kendi Twitter hesabında paylaştığını yazdım…

Sözde hedef göstermişim!

Söz uçar yazı kalır…

Terörist başı FETÖ’ye bir sevgisi varmış ki, övgüler düzmüş…

Benim karnım ağrımıyor, karnı ağrıyanlar ya da ayağına basılanlar soluğu karakolda alıyor…

Benim değil, onların sorunu…

Ben de “R” yok…

Bilin istedim…

Neden biliyor musunuz; ben Adalet’e inanıyorum da, ondan.

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