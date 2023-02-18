İYİ Partili Subaşı ‘Kader diyerek bunları geçiştiremeyiz, artık bilime önem vermeliyiz’

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, yaşanan depremden sonra artık bilime önem verilmesi gerektiğini söyleyerek depremi ‘Kader’ diyerek geçiştiremeyiz.” dedi.

Subaşı, pek çok imar affı çıkaran, imar ve ihale yasalarını sürekli değiştiren sistemin sorgulanması gerektiğini belirtti.

“DEVLET SİSTEMİNİ SORGULAMALIYIZ”

Subaşı, devletin öncelikli görevinin halkının can güvenliği, huzur ve refahı için önceliklerini doğru sıralamak zorunda olduğunu anlatarak, “Artık bilime önem vermeliyiz. Kader diyerek bunları geçiştiremeyiz. Eğer devlet sık sık imar kanununu değiştiriyorsa, imar afları çıkarıyorsa, ihale yasası neredeyse 200 defa değiştirilmişse, bizim kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Sistemi sorgulamamız gerekiyor.” diye konuştu.

“İMAR AFFI NEDENİYLE İKTİDAR BAŞ SORUMLUDUR”

Daha önce Meclis kürsüsünde çok defa dile getirdiği bir konu olduğunu aktaran Subaşı, “Elazığ depreminden sonra bir taraftan cenazeleri kaldırırken, o hafta meclis gündemine Ahlat’taki sarayla Kanal İstanbul gelmişti. Ben de bunu eleştirmiştim. Elazığ’da meydana gelen böylesi bir deprem sonrasında biz Meclis’te nasıl olur da Ahlat’taki sarayı ve Kanal İstanbul’u görüşürüz diye eleştirmiştim.” şeklinde konuştu.

Devletler halka en yakın kamu birimlerine yani yerel yönetimlerine yetki ve kaynak aktararak yerelleşme yolunu seçmişlerdir. Yine kamu birimlerine yetki paylaşımı ile devlet sistemini işler hale getirmişlerdir. Biz ise dünyanın tersine tüm yetkileri merkezde toplayarak merkezi bir devlet yapısı hatta tek adamda toplayarak hantal ve işlemeyen otoriter bir sistem kurmuş olduk. Artık devlet organları inisiyatif kullanamayan talimat bekleyen kamu birimleri haline gelmiştir. Depremde günlerce Ordunun, Kızılay’ın, AFAD’ın hareketsiz kalmasının da nedeni budur.

EMASYA protokolünün kullanılmaz olması yapı denetim sisteminin işlevsiz kılınması hala deprem master planı ve fay hatları ve yerleşim alanları planlarının olmaması kamunun büyük kusur ve ihmalleridir.

Elbette suçlu ve sorumlu çoktur. Ama çürük binaları imar affı çıkarmak suretiyle bir nevi devletçe onaylanması iktidarı baş sorumlu haline getirmiştir.

İYİ Partili Subaşı, İstanbul’da da bir deprem riskiyle karşı karşıya olunduğunun altını çizerek, “Artık Devlet Anayasadaki belirlenmiş görevi gereği, öncelikle milletin can güvenliği, refah ve huzurunu öncelikli kılarak hizmetini sıralamak zorundadır, yerel yönetimlerle işbirliği halinde deprem için önlem alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.