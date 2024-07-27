İYİ Partili Tolga Akalın'dan bomba Meral Akşener iddiası

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürerken, partinin Kurucular Kurulu Üyesi Akalın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, partisinin sistemli bir politik tasfiye sürecinin öznesi yapılmak istendiğini iddia etti.



Partide yaşanan istifaların Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'den habersiz olamayacağı iddiasında bulunan Akalın, istifaları değerlendirdi.



Partisinde yer almış isimlere sert eleştirilerde de bulunan Akalın, “İYİ Parti, sistemli bir politik tasfiye sürecinin öznesi yapılmak istenmektedir. Şöyle ki; Türkiye'de bir seçim atmosferi olmamasına, partilerin geleneksel çizgilerinde bir kırılma yaşanmamasına, halk yeni bir siyasi parti ihtiyacı hissetmemesine rağmen, meydana gelen sistemli istifalar, bu rüzgarsız havada dönen fırıldağın bir üfleyeni olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"BU İSTİFALAR SARAYDAKİ FOTOĞRAFTAN BAĞIMSIZ OKUNMAMALIDIR"



Açıklamasında Akşener’i hedef gösteren Akalın, şunları söyledi: "İstifa eden milletvekili sıfatlı şahısların gerek milletvekili adayı oluş süreçleri, gerekse politik kariyerleri göz önüne alındığında bu istifaların eski genel başkandan habersiz yapılması siyasetin doğasına ve hayatın akışına aykırıdır. Bu istifalar şüphesiz ki saraydaki meşhur fotoğraftan bağımsız olarak okunmamalıdır. Seçmen sadakati, parti aidiyeti, siyasi namus gibi kavramlardan bihaber mevcut ve müstakbel bazı acizler, elbette ki milletvekili oluşlarının ilave bedelini ödemek ihtiyacı hissedebilirler."

“İYİ Parti, bu acizlerin tırmanma duvarı, beceriksiz siyasetçilerin de kendini Beştepe’ye ispat alanı değildir, olmasına da müsaade edilmemelidir” diyen Akalın, “Bu emel sahipleri ve talimat bekleyen milletvekili sıfatlı acizler, derhal ait oldukları yere, sarayın kapısına, cümle azmettirenleriyle beraber bırakılmalıdırlar” ifadesini kullandı.



Akalın açıklamasını “İYİ Parti yaklaşık bir buçuk yıldır içine düşürüldüğü girdaptan çıkarak, kuruluş ayarlarına uygun milliyetçi-demokrat ve kalkınmacı bir Türkiye inşası idealine uygun mücadele sürecine ve iktidar yürüyüşüne başlayabilecektir" sözleriyle sonlandırdı.

Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı

ERDOĞAN –AKŞENER GÖRÜŞMESİ



İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 7 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Bu görüşme, İYİ Parti’de Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik sert muhalefet hazırlıkları yapılırken gerçekleşti ve parti içinde karışıklığa neden oldu. Akşener’e en sert tepki, İYİ Parti'de uzun süre teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yapan ve son kurultayda genel başkan adayı olan Ankara Milletvekili Koray Aydın'dan geldi.

Aydın, görüşme sonrası kamuoyuna açıklama yapılmaması durumunda "'Saray’a yanaşma' veya 'iktidarla anlaşma' algısı zımnen kabul edilmiş olacak" diyerek parti tabanında yaşanabilecek kırılmalara dikkat çekti.



İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da görüşmeyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un duyurmasını manidar bularak, "Kimin talep ettiğinin, ne görüşüldüğünün ve sonucun ne olduğunun açıklanması gerekir" ifadelerini kullandı. Ancak, bugüne kadar Akşener-Erdoğan görüşmesinin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

TOLGA AKALIN GENEL BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifaları değerlendiren ve bundan eski genel başkan Akşener’i sorumlu tutan Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda genel başkan adayı olmuştu. Mevcut genel başkan Müsavat Dervişoğlu ve partiden istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın ile yarışan Akalın, ikinci tur oylamasına dakikalar kala “Bundan sonraki süreci delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum” diyerek adaylıktan çekildi.