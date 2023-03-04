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İYİ Partili Usta: Yaptıkları hatayı düzeltebilecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa masa devam eder

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta kritik toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltebilecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder bizim için kapı açıktır ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz." dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:34
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İYİ Partili Usta: Yaptıkları hatayı düzeltebilecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa masa devam eder

İYİ Partili Usta: Yaptıkları hatayı düzeltebilecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa masa devam eder
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

"5'Lİ MASA KILIÇDAROĞLUNU ADAY YAPMAK İÇİN KURULMUŞ MASA HALİNE GELMİŞTİR"

Usta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seferki şey bir daha olmayacak derse o zaman bizim için kapı açıktır. Onun dışında lapının açık olmadığını biz düşünüyoruz. Bu haliyle bu 6’lı masa veya 5’li masa öyle anlaşılıyor ki sayın Kılıçdaroğlu’nu aday yapmak için kurulmuş bir masa haline gelmiştir. Biz dolayısıyla söylediğimiz şey çok net ve açık yani mutabakat ile karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltebilecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder bizim için kapı açıktır ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz. Kararlar mutabakatla alınacak. Bugüne kadar da hep öyle yaptık"

"İRADE BEYANINI BEKLİYORUZ"

"6 Mart'taki toplantıya bir davet mi bekliyorsunuz" sorusunun üzerine Usta, "Bu irade beyanını bekliyoruz.. Bu irade beyanı olursa ama bu irade belli ki olmayacak. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Masa başlangıçtan itibaren ne için kurulduğunu bu son geldiğimiz noktada anlamış olduk." dedi.

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