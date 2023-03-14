İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TGRT'de katıldığı programda gündeme ilişkin sorular yanıtladı.

Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hakkında konuşan Kürşad Zorlu şunları söyledi:

“Hukuki hiçbir sorun yoktur. Dayandırdıkları idari vesayet konusu istisnai ve açıkça yazılı hallerde uygulanan bir yetkidir. Bir yetki çatışması yaşanması söz konusu değildir. Valiler Cumhurbaşkanının ildeki temsilcisi olup aynı zamanda il özel idarelerindedir. Kayyım sistemi ki vali ve kaymakamlar aynı zamanda belediye Başkanlığı yapmaktadır. Dünyaya bakalım, Örneğin Fransa’da Alein Juppe uzun yıllar hem Bordo belediye Başkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı hatta Başbakanlık yapmıştır. Bu tartışma yersizdir. Partimizin önerisi yerindedir."