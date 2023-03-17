Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak paylaşım: Her şey çok güzel olacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı geldi.

İmamoğlu ile masada konuştuğu pozu seçim sürecindeki çalışmaları için oluşturduğu yeni sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadesini yazdı.

Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ı etiketleyerek aynı mesajı paylaştı.