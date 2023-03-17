17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak paylaşım: Her şey çok güzel olacak

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak paylaşım: Her şey çok güzel olacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber olduğu fotoğrafı, seçim sürecindeki çalışmaları için oluşturduğu yeni sosyal medya hesabından paylaşarak, “Her şey çok güzel olacak" dedi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 01:57
Takip Et

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak paylaşım: Her şey çok güzel olacak

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak paylaşım: Her şey çok güzel olacak
+
Aa
-

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı  yardımcısı olacakları açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı geldi.

İmamoğlu ile masada konuştuğu pozu seçim sürecindeki çalışmaları için oluşturduğu yeni sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, İmamoğlu'nu da etiketleyerek "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak." ifadesini yazdı.

Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ı etiketleyerek aynı mesajı paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
6
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
7
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Çinli madenci kaçırıldı
﻿Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Çinli madenci kaçırıldı
﻿Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Çinli madenci kaçırıldı
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿İstanbul’da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti
﻿Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti
﻿Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.