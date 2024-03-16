İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak

31 Mart yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil’ girmeye karar veren İYİ Parti’nin büyükşehirlerdeki performansı ortaya çıktı.
ORC Araştırma Şirketi’nin son yaptığı anketten İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehirler şöyle:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?
- Enver Yılmaz: (%33,2) - İYİ Parti
- M. Hilmi Güler: (%30,7) - AK Parti
- Zekai Sana: (%19,2) - CHP
- Adem Ağca: (%4,1) - Yeniden Refah
- Kararsız: (%4,1)
- Diğer Adaylar: (%3,0)
ORC Araştırma - Tarih:24-27 Şubat 2024 - Anket Yapılan Kişi Sayısı 1.930
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
- Halit Doğan: (%35,2) - AKP
- Nilay Tüfekçi: (%27,1) - İYİ Parti
- Cevat Öncü: (%20,9) - CHP
- Adem Güney: (%4,3) - Yeniden Refah
- Kararsız: (%9,7)
- Diğer Adaylar: (%2,8)
ORC Araştırma - Tarih: 24-27 Şubat 2024 Anket Yapılan Kişi Sayısı: 2.290
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
- Zeydan Karalar %34,1 - CHP
- F. Mehmet Kocaispir %27,7 - AKP
- Ayyüce Türkeş %24,5 - İYİ Parti
- Mahfuz Güleryüz %4,5 - DEM
- Kararsız %6,7
- Diğer Adaylar %2,5
ORC Araştırma - Tarih:2-4 Mart 2024 - Anket Yapılan Kişi Sayısı 2.320 (CATI)
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
- Ahmet Aras %34,1 - CHP
- Aydın Ayaydın %23,5 - AKP
- Metin Ergün %22,6 - İYİ PARTİ
- Kararsız %10,4
- Yusuf Uludağ %4,9 - DEM
- Diğer %4,5
ORC Araştırma - Tarih: 28 Şubat - 4 Mart 2024 - Anket Yapılan Kişi Sayısı 1850 (CATI)