İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak

ORC Araştırma Şirketi’nin son yaptığı ankette İYİ Parti’nin en çok oy ay aldığı büyükşehirler Ordu, Samsun, Muğla ve Adana oldu.