İYİ Parti’nin kararı iyi mi kötü mü?

İYİ Parti lideri Meral Akşener kuruluşundan bu yana parti içi demokrasiye önem verdi.

İYİ Partinin milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve teşkilatları 31 Mart 2024 yerel seçim öncesi iki ayrı görüşte oldular.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Akşener kararını şöyle açıkladı:

- “81 ilde aday çıkaracağız. Biz CHP’ye belediye başkanlıkları kazandırmak için İYİ Parti’yi kurmadık. Seçime her yerde kendi adaylarımızla girip boyumuzun ölçüsünü alacak, kilomuzu tartacağız…”

İYİ Parti içinde;

Birinci görüş; Akşener’i destekleyenlerden oluştu.

İkinci görüş; Sadece CHP ile değil yöresel özelliklere göre diğer muhalefet partileri ile de işbirliği yaparak adaylarımızı seçtirelim.

Akşener’in “Boyumuzun ölçüsünü alalım” görüşü kazandı.

İYİ parti Genel İdare Kurulu 15’e karşı 34 oyla seçim işbirliğine “hayır” dedi.

Şimdi 3 Mart 2023 tarihine dönelim.

Bir yıl boyunca 12 toplantıda cumhurbaşkanı adayı belirlemeyi gündeme getirmeyen 6’lı masanın 6 lideri cumhurbaşkanı adını belirleyeceklerdi.

O güne kadar, “Altıda altı karar ile adayı belirleyeceğiz” dediler ama 5 lider “Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” dedi ve Akşener masadan kalktı.

Detaylar medyaya yansıdığı için masadaki tartışmalara hiç girmeyeceğim.

Ancak şunu vurgulayayım.

“Masaya geri dönmeyelim” görüşü idi ve Akşener bu görüşe uygun olarak çok sert bir konuşma yaparak hem Kılıçdaroğlu’na hem diğer 4 lidere ağır suçlamalar yöneltti.

3 Mart akşamı kendisi ile görüştüğüm İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi şunları söyledi:

- “Evet tablo netleşti. İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener’dir. 5 liderin adayı da Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Turuna hangisi kalırsa iki partide onu desteklemek için işbirliği yapar. İYİ parti teşkilatları da ”seçilecek aday” diye seçmeni de bunu istiyordu” dedi.

Ancak Millet ittifakının bozulmasına gerek İYİ Partili, gerek CHP’liler çok büyük kızgınlıkla tepki gösterdiler.

Ertesi gün Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı şartı ile masaya geri döndü.

Bu geri dönüşte tepkilere neden oldu.

Sonuçta Cumhurbaşkanı seçimi kaybedildi.

Kim suçlu kim suçsuz kamuoyu takdir etsin.

Günümüze gelince İYİ Partide zıt görüşler yeniden ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimine tek başına işbirliği olmadan girme kararına;

- CHP’liler üzüldüler.

- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavai Üzüldüler

- AKP’liler ve MHP’liler sevindiler,

- Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bayram ettiler.

Soruyorum:

İYİ partide siyasi karar iyi mi kötü mü?

Yanıtlıyorum:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti kararı kötü sonuçlandı.

31 Mart 2024 Yerel seçim sonrası İYİ Parti kararının sonucu belli olur.