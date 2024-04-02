İYİ Parti’nin ‘Maskeli Balosu’ hakkında flaş karar

Yerel seçimlerde ağır bir mağlubiyet alan İYİ Parti’ye ikinci bir kötü haber geldi. Mahkeme, Murathan Mungan’ın eserinin izinsiz kullanıldığına karar verdi ve reklamın durdurulmasına hükmetti.

DurakMedya’nın haberine göre ünlü şairin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan ihtiyati tedbir talepli başvuruya mahkemeden jet hızıyla cevap geldi. İYİ Parti’nin sosyal medyada ve ulusal televizyon kanallarında yayınlandığı reklam için İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, filminin durdurulmasına karar verdi.