İYİ Parti’nin ‘Maskeli Balosu’ hakkında flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti’nin ‘Maskeli Balosu’ hakkında flaş karar
İYİ Parti, seçime 5 gün kala sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlamıştı. Partinin bu videoda, ünlü şair Murathan Mungan’a ait olan “Maskeli Balo” şiirini izinsiz kullandığı iddia edilmişti. Mungan'ın avukatından yeni bir açıklama geldi.

Yerel seçimlerde ağır bir mağlubiyet alan İYİ Parti’ye ikinci bir kötü haber geldi. Mahkeme, Murathan Mungan’ın eserinin izinsiz kullanıldığına karar verdi ve reklamın durdurulmasına hükmetti.

DurakMedya’nın haberine göre ünlü şairin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan ihtiyati tedbir talepli başvuruya mahkemeden jet hızıyla cevap geldi. İYİ Parti’nin sosyal medyada ve ulusal televizyon kanallarında yayınlandığı reklam için İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, filminin durdurulmasına karar verdi.

İlgili Haberler
Belediye başkanı seçilenler yaşadı! İşte ay başında hesaplarına yatacak maaş
Brent petrolün varil fiyatı 88,38 dolara yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı 88,38 dolara yükseldi
Son Haberler
Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındı Magazin
Ünlü şarkıcı Aydilge acil ameliyata alındı
Hakem Gamze Durmuş Avrupa Şampiyonası'nda düdk çalacak Spor
Hakem Gamze Durmuş Avrupa Şampiyonası'nda düdk çalacak
4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi Gündem
4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Nurseli İdiz’den çarpıcı Seçil Erzan çıkışı: Banka şubesi çökerdi Magazin
Nurseli İdiz’den çarpıcı Seçil Erzan çıkışı: Banka şubesi çökerdi
Belediye başkanı seçilenler yaşadı! İşte ay başında hesaplarına yatacak maaş Ekonomi
Belediye başkanı seçilenler yaşadı! İşte ay başında hesaplarına yatacak maaş
Fransa'nın Kara Panteri geliyor. Voleybol Sultanlar Ligi'ni sallayacak transfer Spor
Fransa'nın Kara Panteri geliyor. Voleybol Sultanlar Ligi'ni sallayacak transfer
Eskişehir'de FETÖ operasyonu Gündem
Eskişehir'de FETÖ operasyonu