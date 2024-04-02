Seçim günü güpegündüz parkta cinsel ilişkiye girdiler! Ramazan ayında skandal görüntüler

İzmir Bornova Nikah Sarayı mevkiinde bulunan parkta genç çift kimseye aldırış etmeyen uygunsuz hareketlerde bulundu.

Gençlerin skandal görüntülerini o sırada parkta bulunan bir vatandaş kayıt altına aldı.

İzmir’le ilgili haberler paylaşan “İzmir’in Nabzı” hesabı cinsel ilişki görüntülerini sosyal medya hesaplarından “Bu ne rahatlık?” notuyla servis etti.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları hem Ramazan ayında hem de seçim günü yaşanan olayla ilgili büyük tepki gösterdi.



İşte o tepkilerden bazıları:







