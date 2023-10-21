"İyilik yap denize at" deyimi gerçek oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki genç kadın motosikletle seyir halindeyken dengelerini kaybedip motosikletle beraber yere düştü. O an orada bulunan bir vatandaş yardım etmek için genç kadınların yanına gitti.

“İYİLİK YAP DENİZE AT”

Yere düşen motoru kaldırmak isteyen vatandaş, motoru kaldırırken gazı çevirince motosikletle beraber denize uçtu. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken bazı sosyal medya kullanıcıları “İyilik yap denize at demişlerdi, böyle mi yapılması gerekiyordu” gibi esprili yorumlarda bulundu.