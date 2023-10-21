"İyilik yap denize at" deyimi gerçek oldu

Motordan düşen kızlara yardım etmek isteyen bir vatandaş, motoru kaldırdığı esnada gaza basarak motorla birlikte denize uçtu.

"İyilik yap denize at" deyimi gerçek oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki genç kadın motosikletle seyir halindeyken dengelerini kaybedip motosikletle beraber yere düştü. O an orada bulunan bir vatandaş yardım etmek için genç kadınların yanına gitti.

“İYİLİK YAP DENİZE AT”

Yere düşen motoru kaldırmak isteyen vatandaş, motoru kaldırırken gazı çevirince motosikletle beraber denize uçtu. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken bazı sosyal medya kullanıcıları “İyilik yap denize at demişlerdi, böyle mi yapılması gerekiyordu” gibi esprili yorumlarda bulundu.

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