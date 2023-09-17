İzel Çelik Ercan ve 3 bin kişilik 90'lar korosu İstanbul Boğazı'nı salladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

1990'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran ve albüm satışlarıyla rekor kıran efsane grup, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nden rüzgar gibi geçti.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan soruları yanıtladı. Yoğun ilgiden dolayı mutluluklarını dile getiren fenomen grup, "Konserimize gelen, bizi alkışlayan, şarkılarımıza eşlik eden herkese gönülden teşekkür ederiz.

Bu üçlüyü bir araya getirmek cesaret işiydi ama gördük ki bekleyenimiz çok fazlaymış. Grup müziği yapmak zor iştir" dedi.

"ŞAHANE BİR GECE BİZİ BEKLİYOR"

Hayranlarına, 'Özledim' şarkısıyla 'merhaba' diyen sanatçılar, ilk dakikalarda coşkuyu doruklara çıkardı. Dinleyicilerle bir kez daha aynı atmosferi paylaşmanın mutluluğunu yaşayan İzel-Çelik-Ercan, "90'larda yaşayan ve bu ruhu tadan herkesle şarkılar söylemek istiyoruz. Kah gülecek kah ağlayacak ve eski aşklarımızı hatırlayacağız. Şahane bir gece bizi bekliyor" sözlerinin ardından alkış yağmuruna tutuldu.

Sevenlerinin hınca hınç doldurduğu ve büyük coşkunun yaşandığı gecede İzel-Çelik-Ercan, sahne performansı ve repertuvarıyla yine müzikseverlerden tam not aldı.