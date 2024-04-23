İzimir'de evine girerken silahlı saldırıda öldü

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan fail veya faillerin peşine düşerek onları bulmak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Bu vahim suç, gece yarısı 03.30 civarında Şirinkapı Mahallesi’ndeki 1058/21 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hapishaneden yeni çıkmış olan Gülen, evine adımını atarken, henüz kimlikleri tespit edilemeyen saldırganların hedefi oldu.

Ateşli silahla yapılan saldırı sonucu sırtından ağır yaralanan Gülen, kanlar içinde yığılıp kaldı.

Silah seslerini duyarak olay yerine koşan yakınları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ivedilikle intikal eden sağlık görevlileri, ağır yaralı Gülen’i hızla ambulansa alıp Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Ancak, tüm müdahalelere rağmen Gülen hayata tutunamadı ve yapılan tüm çabalara karşın yaşamını yitirdi.

Gülen’in bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna nakledildi.

Diğer yandan, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntüleri incelemeye alınarak, Gülen’in ölümüne sebep olan saldırgan veya saldırganların kimliklerini belirleyip yakalamak üzere polis ekipleri tarafından titiz bir soruşturma yürütülmekte.