İzinsiz aldığı araçla motosiklete çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesi’nde dün gece meydana gelen trafik kazasında, belediye meclis üyesinin oğlu Yakup Solmaz’ın kullandığı hafif ticari araç, motosiklete çarparak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

KAYNAK: DHA
İzinsiz aldığı araçla motosiklete çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

DHA'nın haberine göre; kazanın ardından gözaltına alınan Yakup Solmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 17.40 sıralarında Yalova-Orhangazi karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, babasından izinsiz aldığı 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari aracı kullanan Yakup Solmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek Yalçın Pehlivan’ın (46) kullandığı motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü ile arkasında oturan M.T. (23) yola savruldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yalçın Pehlivan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. M.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan Yakup Solmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Solmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Solmaz’ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz’ın oğlu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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